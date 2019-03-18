مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية بحادث سير في القاهرة

لقي مسؤول عسكري يمني كبير، اليوم الاثنين، مصرعه بحادث سير في العاصمة المصرية القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر دبلوماسي يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "مساعد وزير الدفاع اليمني ومستشاره لشؤون القوى البشرية اللواء الركن عبد القادر العمودي، توفي في حادث مروري تعرض له أثناء عبوره الشارع الرئيسي في منطقة الملك فيصل".

وحسب المصدر، أوقفت الشرطة المصرية السائق الذي كان يقود سيارته بسرعة.

في سياق آخر، هاجم العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حكام إمارة أبوظبي.

وخاطب العميد سريع حكام الإماراة ظبي قائلا: "رهاناتكم ستسقط ومخططاتكم ستفشل وإن كانت موانئنا اليوم مغلقة بتآمركم، سيأتي اليوم الذي تغلق فيه موانئكم ومطاراتكم، فوعي شعبنا في الشمال والجنوب أكبر من أن تنطلي عليه مؤامراتكم"، وفقا لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة.