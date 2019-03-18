السعودية أكبر دولة في العالم في تحلية المياه بسعة 2 مليار متر مكعب

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور عبدالله أبالخيل إن "السعودية تستهدف الوصول إلى استهلاك الفرد من 260 لترا من الماء يوميا إلى 150 لترا خلال عام 2030".

© Sputnik . Iosif Budnevich السعودية تستورد أكبر وحدة تحلية مياه في العالم

وتابع أبا الخيل، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، قائلا: "السعودية أكبر دولة في العالم في تحلية المياه بسعة ملياري متر مكعب، وحجم استهلاك المياه الجوفية في السعودية يبلغ 23 مليار متر مكعب".

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي،:إن "الحكومة السعودية تعمل على دعم قطاع المياه، وتنفيذ المشاريع المائية، ودعم الأمن المائي، وللاستدامة المياه في السعودية يتوجب العمل مع القطاعين الحكومي، والخاص لتطوير التقنية وتقليل تكلفة توزيع المياه".

وتابع الفضلي: "قطاع المياه يحتاج إلى مشاريع بالمليارات، والعمل على تنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص القادر، لتوزيع ونقل المياه، والشراكة مع القطاع الخاص تؤدي إلى تنمية اقتصادية وتوفير ل لدعم المادي".

وبين الفضلي: "عدم الرضا عن واقع تقديم خدمات المياه للمواطن السعودي، بالرغم من تحسن تقديم الخدمات، وخدمة العملاء، والعمل جار على مشاريع مائية بحجم 3 ملايين متر مكعب، وأكثر من 40 مشروعا، ونعمل على الارتقاء بتقديم الخدمات على وجه يستحقه المواطن".

ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على هامش المنتدى اليوم 8 اتفاقيات مع، جامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الفيصل، ومؤسسة تحلية المياه المالحة، وجامعة الطائف، وشركة hyrec، وشركة النقل البحري، ومؤسسة الري السعودية، وشركة المياه الوطنية، ووزارة الصحة، بهدف التعاون المشترك في الاستشارات الفنية، وتبادل الخبرات، والتبادل في عدد من القطاعات المشتركة، والتعاون في مجال البحث العلمي.