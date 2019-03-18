وزير الدفاع السوري: أي وجود أجنبي دون دعوة دمشق هو احتلال وإدلب ستعود

قال وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب أن أي وجود عسكري لأي دولة من دون دعوة سوريا هو احتلال ويحق لسوريا الدفاع عن سيادتها وإدلب ليست استثناء وستعودة للسيادة السورية.