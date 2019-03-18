وزير خارجية عمان يضحك الجميع بأول تعليق على ضبط خلية تجسس "لدولة مجاورة" (فيديو)

في أول تعليق رسمي من سلطنة عمان، على ضبط خلية تجسس تابعة لدولة مجاورة، قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العُماني، إن السلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.

وأضاف ابن علوي خلال جلسة بعنوان "أثر العلاقات الخارجية ‫العمانية في ظل المتغيرات": "هذه أمور تحصل بين الجيران، نحن نتعامل مع كل جيراننا بشيء من اللطف" لينفجر متابعو الندوة ضاحكين، فيما أشاد مغردون بهدوئه وتعليق "أمير الدبلوماسية الحكيم" على حد وصفهم.

معالي #يوسف_بن_علوي خلال محاضرته حول العلاقات الخارجية #للسلطنة يجيب على احد الحضور حول استفسار عن خلية التجسس على #السلطنة قائلاً "هذه تحصل بين الجيران" مثيرًا ضحك الجمهور ثم يضيف معاليه "نحن نتعامل مع جيراننا باللطف" pic.twitter.com/r2r9EuTYA1 — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) March 17, 2019

ولم تعلن سلطنة عمان رسميا عن اسم الدولة المتهمة بالتجسس لكن الصحفي العماني، المختار الهنائي كتب على "تويتر": "تواجدت اليوم (11 مارس 2019) في محكمة الجنايات بمسقط، التي نظرت في قضية أمنية تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين مدنيين اثنين"، لافتا إلى أن القضية بدأت منذ 3 أشهر.

تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية "أمنية" تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين —مدنيين- عددهم إثنين، والقضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين —بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 11, 2019

وتابع "قدمت طلب إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم عن رغبتي في حضور الجلسات ولكن لم يصلن الرد، بعد أن تم تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامي المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وتم السماح للأقرباء بالدخول فقط".

قدمت طلب إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم عن رغبتي في حضور الجلسات ولكن لم يصلني الرد، بعد أن تم تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامو المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وتم السماح للأقرباء بالدخول فقط. — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 11, 2019

يشار إلى أن الحكومة العمانية أعلنت في العام 2011، ضبط خلية تجسس إماراتية، تستهدف نظام الحكم في السلطنة، وتتجسس على الحكومة والجيش العماني، وهو ما نفته الإمارات.