تسجيل
16:35 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    تعزيزات عسكرية لوحدات الجيش السوري المرابطة على مرتفعات ريف اللاذقية الشرقي اتسعدادا لأوامر باقتحام مواقع التركستانيين في الجبهة الغربية لريف إدلب

    خبراء: القمة الثلاثية نواة لتحالف عسكري قوامه 200 ألف عسكري

    © Sputnik . Murad Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    قال الخبير العسكري السوري العميد عبد الحميد سلهب في حديثه لـ"البعد الآخر" إن اجتماع قادة وممثلي أركان جيوش إيران وسوريا والعراق يأتي، لوضع حد للفصائل الإرهابية المسلحة كـ"جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابيين.

     وأشار سلهب إلى أن هناك تنسيقا عالي المستوى ومستمر منذ بداية الأزمة بين الجيش العراقي والجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية، لوضع الخطط الكفيلة بالقضاء على "جبهة النصرة" و"داعش".

    دمشق
    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في دمشق
    وأكد سلهب أن هذه القمة هي رسالة واضحة إلى أمريكا بأن القوات الإيرانية مرحب بها من الشعب السوري والحكومة الشرعية السورية، بعكس القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تمثل عدوانا على الدولة السورية.

    من جانبه، أكد الخبير الاستراتيجي العراقي، نجم القصاب، أن الهدف من هذه القمة هو تأسيس قوة عسكرية بزعامة إيرانية لإيصال رسائل عديدة إلى أمريكا، بعدم إرسال قوات عسكرية أو مستشارين إلى الأراضي السورية والعراقية.

    ويرى القصاب أن هذا الاجتماع يعد بمثابة نواة لتأسيس تحالف عسكري بقوة عسكرية تقدر بأكثر من مائتي ألف مقاتل، يواجه التحالف الذي تدخل في اليمن، وتحاول إيران من خلاله أن تكون هي القوة العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

    وحول العلاقات العراقية الأمريكية في ظل هذه القمة الثلاثية أكد القصاب أن هناك إحراج للحكومة العراقية التي تحتاج إلى أمريكا في نموها الاقتصادي، ولكن ربما تكون مناورة من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع أمريكا من جهة أو مع إيران من جهة أخرى.

    كما أشار في نهاية حديثه إلى تولي هذه القوة العسكرية الثلاثية تأمين الحدود العراقية السورية، والتي باتت مهددة لفترة طويلة.

    يذكر أن دمشق تشهد اليوم قمة عسكرية ثلاثية على مستوى قادة الأركان لجيوش إيران وسوريا والعراق هي الأولى من نوعها لتنسيق التعاون كما هو معلن بين الجيوش الثلاثة في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش".

    وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الاجتماع الثلاثي عقد في دمشق بين رؤساء الأركان التابعين للدول الثلاث حيث أكدوا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من إدلب وشرق الفرات بأقرب وقت ممكن.

    الجيش العراقي
    © AP Photo / Karim Kadim
    مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق
    وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية أن رئيس الأركان الإيراني باقري وصل إلى دمشق للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لمكافحة الإرهاب.

    من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان نقله "السومرية نيوز" أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وصل مساء الأحد، إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماع رؤساء الأركان.

    كما أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق، واستمرار الزيارات والتجارة والمتبادلة بين البلدين.

    وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي من دمشق بثته قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق واستمرار الزيارات والتجارة المتبادلة".    

    انظر أيضا:

    مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق
    سياسي عراقي: قانون الجنسية "ولد ميتا"
    محلل سياسي عراقي: أمريكا تحاول عزل نفوذ إيران الاقتصادي في العراق
    بعد تهديده بالقتل... عراقي وسيم ينافس على لقب "سيد العالم"
    الصليب الأحمر: حوالي 20 ألف عراقي قد يعودون من سوريا خلال أسابيع
    مصدر عراقي يكشف عن الجهة التي تقف وراء تفجيرات الموصل الأخيرة
    مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلم مصور بواسطة هاتف
    نائب عراقي يكشف تفاصيل تفشي "الجرب" في نينوى
    نائب عراقي يعلن انتشار الجرب في الموصل ويهاجم الجهات المسؤولة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار العراق, أخبار سوريا, الحرب على داعش, الحرب في سوريا, الجيش الإيراني, الجيش السوري, الجيش العراقي, داعش, إيران, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك