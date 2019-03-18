رئيس الأركان الجزائري يدعو للتحلي بروح المسؤولية للوصول لحل الأزمة

طالب رئيس الأركان الجزائري قايد صالح بالتحلي بروح المسؤولية من أجل الوصول لحل أزمة البلاد في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الجيش سيبقي الحصن الحصين للجزائر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال صالح في تصريحات نقلها تلفزيون "النهار": "أجدد ما تعهدت به أمام الله أن الجيش سيظل الحصن الحصين للوطن و للشعب".

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA الأخضر الإبراهيمي للمحتجين: الجزائر بحاجة لرجال... أم تريدون عراقا آخر

وأضاف "المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل، وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت، بإذن الله تعالى وقوته".

وتابع رئيس الأركان "الشعب الجزائري أثبت في هذه الظروف الحالية وثقتي فيه على تجاوز كل هذه التحديات".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، أول من أمس الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.