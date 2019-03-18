بالفيديو... سعودي يروي كيف نجا من السفاح النيوزيلندي

روى طالب سعودي قصة نجاته من موت محقق أثناء الهجوم المسلح على أحد المساجد في نيوزيلندا.

استضافت قناة "دال" الفضائية السعودية، عبر الهاتف المبتعث السعودي أصيل الأنصاري، الناجي من الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجدين.

وقال الأنصاري إنه لم يمض على وصوله إلى نيوزيلندا قادما من السعودية سوى عشرة أيام فقط.

وأضاف بأنه كان يبحث عن مسجد يصلي فيه صلاة الجمعة، وأرشده أحد زملاؤه إلى المسجد الذي تم استهدافه.

وتابع أنه كان بالقرب من الباب الآخر للمسجد وقت دخول الإرهابي من باب المسجد الآخر، وإطلاق النار على الموجودين في المسجد.

وقال الأنصاري إنه أصيب برصاص المنفذ في ركبته، لكنه تمكن من الخروج من أحد أبواب المسجد الذي كان قريبا منه.

وقالت سفارة السعودية في ولينغتون، (عاصمة نيوزيلندا) السبت الماضي إن المواطن أصيل الأنصاري؛ خضع لجراحة صباح السبت، وحاله مستقرة، ويُتوقع خروجه من المستشفى الأحد، بعد إصابته في الهجوم الإرهابي.

فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ اصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله.



ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين — KSA Embassy New Zealand (@KSAembassyNZ) March 16, 2019

​​وأضافت السفارة بحسب بيانها الذي نشرته صحيفة "الحياة" السعودية: "تود سفارة المملكة في ولينغتون، أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايست تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادثة الإرهابية الشنيعة، فقد قام موظفو السفارة بزيارة المواطن أصيل الأنصاري؛ في المستشفى والاطمئنان على صحته؛ إذ خضع لجراحة صباح هذا اليوم وحاله مستقرة الآن، ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد، بفضلٍ من الله، ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين".

وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا أكدت وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش، الجمعة الماضية.

وأعلنت أسرة السعودي محسن المزيني عن وفاته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، ونعته وزارة الخارجية السعودية، ليصل بذلك عدد ضحايا الحادث إلى 50 قتيلا.

تنعى سفارة المملكة العربية السعودية في #ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت 16 مارس 2019 بالتوقيت المحلي متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش — KSA Embassy New Zealand (@KSAembassyNZ) March 15, 2019

​​وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، وكذلك أدانه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية.

إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019

​وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، التأكيد على "إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".

وشدد المصدر على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.