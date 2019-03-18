الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" غرب الجوف

قتل ستة من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باشتباكات مع الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" مساء اليوم الاثنين، عن قائد جبهة المصلوب، المقدم هادي الفاضلي، قوله إن "عناصر من الحوثيين حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان في مديرية المصلوب غرب الجوف، بغرض استعادتها".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED "أنصار الله" تتهم السعودية بمنع الجيش اليمني من تبادل أسراه مع الجماعة

وأكد المقدم الفاضلي "إحباط محاولة الحوثيين ، وإجبارهم على التراجع، بعد مقتل ستة من عناصرهم وجرح آخرين".

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة ‏نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني في الغرفة بمديرية المصلوب، وأن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني.

وسقط عشرات الآلاف من القتلى في الصراع اليمني منذ أن تدخل التحالف في الحرب في مارس/ آذار 2015 دعما لهادي الذي أخرج الحوثيون حكومته من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.