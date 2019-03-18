وكالة: السعودية تقلص نفوذ عائلة بن لادن

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.

© AP Photo / Sputnik/AP Photo السعودية تجرد حمزة بن لادن من الجنسية

وتقرر تعيين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 بالمئة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في بيان نشرته صحيفة "أم القرى" الرسمية في وقت سابق، أن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل من الجنسية.