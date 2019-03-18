الحكومة اليمنية تطالب السويد بالضغط على "أنصار الله"

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الإثنين، السويد للضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ومن وصفهم بـ"داعميهم الإيرانيين" من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن، بيتر سيمنبي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

© AP Photo / Raad Adayleh وزير الإعلام اليمني: الحكومة لن تعقد أي اتفاقات جديدة قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم

وفي اللقاء، أطلع وزير خارجية اليمن، المبعوث السويدي على "جهود الحكومة اليمنية والمرونة التي تعاملت بها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لإنجاح الاتفاق الذي يمثل الفرصة والأمل والبداية نحو تحقيق سلام شامل في اليمن ".

وأشار اليماني إلى "تعنت الانقلابيين وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به بموجب اتفاق ستوكهولم".

من جانبه، أكد المبعوث السويدي أن "بلاده ستبذل كل جهد ممكن باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن".