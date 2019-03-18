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21:18 18 مارس/ آذار 2019
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    مواقع التواصل الاجتماعي

    السعودية... 75 بلاغا في جدة للتحقيق في جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل

    © Sputnik . Aleksandr krjajev
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أكثر من 75 بلاغا ودعوى قضائية رفعت في محافظة جدة خلال 3 أشهر فقط، تتعلق بالسب والقذف من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

    وذكرت الصحيفة في تقرير لها، نقلا عن مصادر لم تسمها أن أطراف البلاغ 170 رجلا وامرأة.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
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    ونقلت المصادر أن أحكاما صدرت ضد مدانين في قضايا سب وشتم وقذف وابتزاز عبر تطبيق "واتساب"، من أبرزها حكم بجلد مواطنة 10 جلدات لثبوت سب مواطنة أخرى، وحكم بجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف، وحكم بجلد زوج شتم مطلقته، وجلد آخر 40 جلدة لسبه مطلقته عبر رسائل عدة.

    وأطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتهدف إلى تشكيل وصوغ ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الرقمي في المملكة إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، فيما عكفت على إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.

    وقالت عكاظ إن المحاكم نظرت أيضا في دعاوى ابتزاز واختراق لتطبيقي "سناب شات" و"إنستغرام"، ونشر مقاطع مخلة عبر "الواتساب".

    ومن جانبه قال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، في حديثه مع  عكاظ إن الإساءة لمسؤولين ومشاهير في الرياضة والفن والإعلام والتعريض بهم بالسب والشتم والقذف عبر التغريدات ورسائل الواتساب والسناب شات، ووجهت بأحكام قضائية حاسمة.

    وأكد على أن مجلس القضاء حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيده على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل؛ باعتبارها جرائم إلكترونية.

    سعوديات
    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
    ضوابط سعودية جديد لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
    وبحسب وزارة الاتصالات السعودية، في بيان سابق لها، فإن اهتمامات المجتمع السعودي بوسائل التواصل تزايدت في الفترة الأخيرة.

    وأكدت على تأثيرها في حياتهم اليومية، وتزايد عدد مستخدمي تطبيقات وبرامج وسائل التواصل.

    وأشارت الوزارة إلى تضاعف عدد المستخدمين النشطين خلال الأعوام الأخيرة من 8.5 مليون مستخدم إلى 12.8 مليون ثم أخيرا وصل عددهم إلى 18.3 مليون مستخدم بما يعادل 58% من تعداد سكان المملكة العربية السعودية.

    وتعد الهواتف الذكية المنصة الأكبر في الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي، ويقدر معدل دخول الشخص الواحد على شبكات التواصل باستخدام الهواتف الذكية بـ 260 دقيقة يومياً.

    واستحوذ كل من "فيسبوك" و"تويتر" على أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل في المملكة، حيث بلغ مستخدمو "فيسبوك" 11 مليون مستخدم، بينما وصل عدد مستخدمي "تويتر" 9 مليون مستخدم.

    وحظي موقع "يوتيوب" بنسبة مشاهدة عالية، فقد حرص 7 مليون مستخدم سعودي على مشاهدة مقاطع "يوتيوب" بمعدل 105900 ساعة يومياً.

    وجاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في استخدام موقع التواصل "سناب شات"، وتصدر "واتساب" و"فيسبوك" نسب استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بنسبة 22% للواتساب، و21% لفيسبوك.

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    الكلمات الدلالية:
    تشريع قانون بخصوص نشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي, التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي, مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي, التواصل الاجتماعي, السعودية
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