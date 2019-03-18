السبت... سباق يحدث لأول مرة في السعودية

حددت الهيئة العامة للترفيه يوم 23 مارس لانطلاق مسابقة "أسعد 5 كيلومترات على الأرض"، واستضافة "سباق الألوان".

انطلق "سباق الألوان" لأول مرة في عام 2012 ثم تحول إلى ظاهرة عالمية وانتقل إلى 40 دولة واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق، ويتميز السباق بعدم وجود رابحين أو توقيت معين للوصول لخط النهاية، فالمتسابقين يجرون أكثر 5 كيلومترات تكون عادة مليئة بالسعادة وتساعد المتسابقين على تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية من خلال توفير بيئة مرحة وممتعة للركض، بحسب موقع الهيئة العامة للترفيه.

استعد للانطلاق في سباق الألوان برعاية @SunsilkArabia، يوم 23 مارس في الخُبَر، واستمتع بخوض سباق أسعد خمسة كيلومترات على كوكب الأرض، أنشطة وفعاليات ترفيهية لكل فرد من أفراد الأسرة، "مهرجان خط النهاية" في أجواء من المرح.

إحجز مكانك https://t.co/LXgNNIXT7z@GEA_SA @ep_events_sa pic.twitter.com/jU0ZXQCyiL — TheColorRunKSA (@TheColorRunKSA) March 13, 2019

​و"سباق الألوان" عبارة عن سلسلة سباقات للجري تعد الأكبر في العالم لمسافة 5 كيلومترات في 3 مدن سعودية، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

ومن جانبه قال سلطان الفقير، المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة العامة للترفيه، إن الهيئة تتطلع لاستضافة (سباق الألوان) في السعودية بأجوائه النابضة بالحيوية، تماشياً مع مساعي "الهيئة العامة للترفيه" وبرنامج جودة الحياة 2020 الرامي إلى توفير خيارات جديدة، تعزز مشاركة الناس في النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.