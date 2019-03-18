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00:27 19 مارس/ آذار 2019
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    الشرطة الكويتية

    الكويت تعتقل رجل أعمال سوري

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    اعتقل الأمن الكويتي رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت مازن الترزي و4 من معاونيه.

    نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن سلطات الأمن اعتقلت مازن الترزي و4 من معاونيه في مجلة "الهدف".

    جورج حسواني رجل الأعمال السوري ومدير شركة هيسكو
    © Sputnik .
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    وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن اقتحمت مقر المجلة، واعتقلت الخمسة، وأن عملية الاقتحام استغرقت ثلاث ساعات.

    ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن سلطات الأمن صادرت خلال المداهمة أجهزة كمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة برجل الأعمال السوري، وخرجت به من مقر المجلة وهو مكبل اليدين.

    وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الأمن اعتقلت الترزي على خلفية اتهامه "بتبييض أموال لجهات خارجية، وطباعة منشورات من دون تراخيص".

    وبحسب المصادر، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" والتخابر معه.

    ومازن الترزي، مولود في دمشق عام 1962، وهو رجل أعمال وقع مؤخرا عقدًا مع "شركة دمشق الشام القابضة" لاستثمار مول "ماروتا سيتي" بقيمة 108 مليارات ليرة سورية، وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 250 مليون دولار، على أن تكون حصة الترزي من المشروع 51%، في حين تبلغ حصة الجهة العامة 49%، وهي أول مرة تكون فيها حصة المستثمر أكبر.

    وجاء اسم مازن الترزي ضمن رجال الأعمال السوريين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، ضمن العقوبات التي "طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالنظام السوري".

    وفي بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، الاثنين 21 يناير/ كانون الثاني 2019 جاء فيه إن "قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات".

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    الكلمات الدلالية:
    رجل أعمال سوري, الأمن الكويتي, أخبار سوريا الآن, أخبار سوريا, الشرطة الكويتية, الكويت
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