الوليد بن طلال يكشف ما فعله محمد بن سلمان خلال احتجازه في "الريتز" (فيديو)

كشف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معه، خلال احتجازه بفندق "الريتز كارلتون" في الرياض.

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الاثنين 18 مارس/ آذار.

وقال ابن طلال "أخي الأمير محمد بن سلمان كان يتواصل معي في الريتز أسبوعيا، والمحبة بيني وبينه لا حدود لها".

وتابع الأمير السعودي "كل ما أشيع عن موضوع التعذيب افتراء والمعاملة في الريتز كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرين ومحترمين لأبعد الحدود".

وكان الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة



أخي الأمير #محمد_بن_سلمان كان يتواصل معي في الريتز أسبوعيا، والمحبة بيني وبيننه لا حدود لها. pic.twitter.com/s19fYBMoFz — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.