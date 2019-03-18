الوليد بن طلال: السعودية كانت على وشك "انهيار" اقتصادي وهذا سر "تسييس" قضية خاشقجي (فيديو)

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، إن المملكة العربية السعودية كانت على وشك الانهيار الاقتصادي، وكشف عن خطابات كان يرسلها للعاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز.

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، يوم الاثنين 18 مارس / آذار.

وتابع: "الدولة السعودية الثالثة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبد الله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان"، مضيفا: "الأمير محمد بن سلمان هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه".

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يكشف لأول مرة:



الدولة السعودية الثالثة كانت على وشك الانهيار الاقتصادي، وكنت أكتب للملك عبدالله فيحجب أحد الأشخاص الرسائل عنه، فلجأت للكتابة لولي عهده وقتها الملك سلمان، والأمير محمد هو من ساعدني في توصيل رسالتي إليه.#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/Wv1w7MoopH — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

وتحدث الملياردير السعودي عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه كان صديقا عمل معه لمدة 5 سنوات، مضيفا: "ما حدث له جريمة نكراء وكارثة يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته".

وتابع: "أراد الإعلام الأمريكي، اليساري، ضرب العلاقة بين محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما السبب الثاني هو ضد ما يقوم به ولي العهد السعودي من إصلاحات داخل المملكة".

#فيديو



سمو الأمير #الوليد_بن_طلال:

خاشقجي كان صديقا عمل معي 5 سنوات، وما حدث له جريمة نكراء وكارثة يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته لهاذين السببين تحديدا..#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/xxgaOxeNXf — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

وكان الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.