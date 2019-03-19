وئام وهاب يستعين بأفكار بن سلمان لإنقاذ لبنان

علق الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب، يوم أمس الاثنين، على قضايا محاربة الفساد في لبنان من خلال الاستعانة بما قام به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية.