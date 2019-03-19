قتلى ومصابون في انهيار مسجد بالكويت

انهار مسجد قيد الإنشاء في الكويت ووقع عدد من المصابين والقتلى.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، الكويتية، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "وقوع حادث انهيار في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات، أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين".

​وأوضحت الإدارة في بيانها بأن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغًا في تمام الساعة 1:34 صباحًا يفيد عن وقوع الحادث وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والانقاذ الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشارت الإدارة إلى أن "الانهيار وقع أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ماتسبب بإنحشار عدد 5 عمال".

وأضافت الإدارة في بيانها إن فرق الإطفاء بعملية الإنقاذ لرفع الأنقاض عنهم (العمال) حتى تمكنوا من إخراجهم، وتم تسليم المصابين منهم إلى فنيي الطوارئ الطبية.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية قامت جهات التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الانهيار وتم استدعاء ضابط قطاع الوقاية.