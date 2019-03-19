وفاة معارضة سورية وطاردة السفير الأمريكي في دمشق

توفيت الفنانة التشكيلية والمعارضة السورية، مجد نيازي، يوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق بعد صراع طويل مع المرض.

وتميزت الفنانة السورية بدورها ونشاطها السياسي والاجتماعي في سوريا حيث باتت على كل لسان في البلاد بعد طردها السفير الأمريكي من مطعمها الخاص في باب توما بدمشق عام 2002.

كما عملت على إنشاء حملة الدروع لصد العدوان الأمريكي، وبعدها قامت بالإعلان عن حركة شبابية مناهضة للعنف والتي تحولت فيما بعد إلى "حركة سورية الوطن" في العام 2012.

وفي نهاية 2012، تمكنت من تأسيس حزب جديد بعد تعديل مادة الأحزاب السياسية في سوريا.

وفاة السيدة مجد نيازي الأمينة العامة لحزب سوريا الوطن

لروحها الرحمة و لأهلها و ذويها الصبر و السلوان… pic.twitter.com/IMGaEDwJ7L — 🇸🇾 nour.h (@nourbb111) March 18, 2019

ويذكر أن الفنانة مجد نيازي من مواليد دمشق عام 1960 وتخرجت من كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق عام 1986.