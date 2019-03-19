تونس تعلن عن نتائج صادمة بشأن التحرش الجنسي بالتلاميذ

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy الأزهر يتحدث عن "مبررات التحرش الجنسي بالنساء"

وقالت وزارة التربية التونسية في بيان لها، أمس الاثنين، إن البحث شمل الفترة ما بين 1 أكتوبر(تشرين الأول)2018 و18 مارس (آذار)2019، وأفضى لوجود 87 حالة شبهة تحرش بمختلف أنواعها.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث الميداني يأتي في إطار متابعتها للقضية التي شغلت الرأي العام التونسي، الأسبوع، حول جريمة التحرش الجنسي التي كانت ضحيتها مجموعة من التلاميذ بجهة صفاقس.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، إن جرائم التحرش في حق 20 تلميذا في صفاقس والتي تورط فيها معلم، تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة بالإضافة إلى المنزل الخاص بالمتهم نظرا لتقديم دروس تدارك في منزله، وكذلك مارس المتهم أفعاله داخل سيارته الخاصة.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات المستوجبة ضد الذين ثبتت إدانتهم، وبناء على ذلك سلّطت عقوبة العزل على 23 شخصا والرفت المؤقت لـ21 شخصا آخر، بالإضافة إلى العقوبات القضائية، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

ودعت الوزارة الأولياء والمربين وكل الفاعلين في المنظومة التربوية إلى معاضدة مجهودها "والتصدي لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أبنائنا التلاميذ".