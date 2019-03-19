نائب مصري: اتفاقيات لتوريد مقاتلات روسية لمصر

أكد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، اللواء حمدي بخيت، أن هناك اتفاقيات لتوريد مقاتلات روسية حديثة إلى مصر، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة مصرية بتنويع مصادر التسليح.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية أسلحة روسية حديثة تضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم

القاهرة — سبوتنيك . وقال اللواء بخيت، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك اتفاقيات لتوريد مقاتلات حديثة بين روسيا ومصر، وهناك الكثير من المؤشرات على ذلك، ولكن تفاصيل هذه الاتفاقيات وعدد الطائرات التي ستحصل عليها مصر غير معروف".

وأضاف: "أعتقد أنه من الوارد أن تكون هذه الاتفاقيات قد دخلت حيز التنفيذ، مصر لديها القدرة على الصيانة والتدريب على كل أنواع الطرازات من المقاتلات، وهي تعمل على تنويع مصادر التسليح".

وتابع اللواء بخيت: "مصر تتمتع بالثقة لدى الشركاء الروس في قدرتها على استخدام التقنيات العسكرية الحديثة بشكل صحيح يضيف إلى سمعة هذه التقنيات العسكرية، وتنفيذ اتفاقيات إمداد مصر بالطائرات الحديثة يعتبر أمرا منطقيا".

كما أكد استراتيجية العلاقات المصرية ـ الروسية، لافتا إلى أن التعاون العسكري يعد أحد أهم وأبرز ملفات التعاون المشترك بين البلدين.