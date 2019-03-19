نائب مصري: اتفاقيات لتوريد مقاتلات روسية لمصر

وأضاف: "أعتقد أنه من الوارد أن تكون هذه الاتفاقيات قد دخلت حيز التنفيذ، مصر لديها القدرة على الصيانة والتدريب على كل أنواع الطرازات من المقاتلات، وهي تعمل على تنويع مصادر التسليح".
وتابع اللواء بخيت: "مصر تتمتع بالثقة لدى الشركاء الروس في قدرتها على استخدام التقنيات العسكرية الحديثة بشكل صحيح يضيف إلى سمعة هذه التقنيات العسكرية، وتنفيذ اتفاقيات إمداد مصر بالطائرات الحديثة يعتبر أمرا منطقيا".
كما أكد استراتيجية العلاقات المصرية ـ الروسية، لافتا إلى أن التعاون العسكري يعد أحد أهم وأبرز ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
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