وافد عربي يضرب رجلا بعنف منتحلا صفة رجل أمن في الكويت

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على وافد عربي، انتحل صفة رجل أمن، وقام بضرب شاب هندي الجنسية بعنف نقل على أثرها إلى المستشفى .

وفي التفاصيل، كان الوافد "أردني الجنسية" يعتزم مغادرة البلاد، ليتم اعتقاله في المطار، وتوجيه له تهمة الاعتداء وانتحال صفة رجل أمن.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن المتهم أوقف سيارة وافد هندي وقام بسرقة ما بحوزته وعندما شك المجني عليه في أمره وطلب هويته، ضربه بـ"رنق بوكس" وأصابه بجرح خطير في الوجه، تطلب تدخلا جراحيا.

وبحسب إفادة الشاب الهندي إنه أثناء تجوّله بسيارته في إحدى المناطق، استوقفه المتهم وبرفقته شخص آخر، وادعى أنه من رجال المباحث وقام بأخذ إثباته الشخصي وفتشه ذاتياً ثم دقق على السيارة بالكامل واستولى على مبالغ مالية وأغراض شخصية، وعندما طلب منه إثباتاً يدل على أنه مباحث فوجئ به يضع في يده آلة حادّة (رنق بوكس) ويضربه على وجهه ويفقده الوعي ويصيبه بما ورد في تقريره الطبي ليستيقظ ويجد نفسه في المستشفى.

وأفاد مصدر أمني بأن تم تسجيل قضية بالواقعة وأحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبيّن تورط وافد أردني بالواقعة، وأنه متوار عن الأنظار، وتم وضع رقابة أمنية عليه في أجهزة وزارة الداخلية ولم تمض أيام عدة حتى تم ضبطه من قبل جوازات مطار الكويت الدولي بناءً على الأوامر التي قيدها رجال المباحث على الأنظمة الأمنية لمنع مغادرة المشتبه به، والذي كان على وشك الهرب من البلاد.

ومضى المصدر أن رجال الجوازات أحالوا المشتبه به إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث تمت مواجهته بالتهمة لكنه أنكرها، وبعد عمل طابورعرض قانوني تعرّف عليه المجني عليه من الوهلة الأولى.

وتابع المصدر الأمني بأن التحريات المباحثية دلّت على أن المتهم ورفيقه تصرّفا بالمسروقات وجارٍ ضبط شريكه في الواقعة والذي أدلى ببياناته المتهم الرئيسي، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.