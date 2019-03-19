يخشى مصير أصدقائه الثلاثة... الوليد بن طلال يفاجئ الجميع بمستوى طموحه السياسي (فيديو)

تحدث الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن قصة الدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل.

وقال الوليد بن طلال، في حوار على قناة "روتانا خليجية"، وهي إحدى القنوات التابعة له، إن الملك عبد الله بن عبد العزيز (عندما كان وليا للعهد)، دعاه وسأله بناء على معلومات استخباراتية وصلت إليه، عما إذا كان زار إسرائيل فأجاب الوليد بالنفي.

وتابع الوليد بن طلال القول إنه علِم في اليوم التالي بوصول دعوة من بنيامين نتنياهو إليه لزيارة إسرائيل، لكنه لم يذهب.

وقال الوليد إن طموحه السياسي في المملكة العربية السعودية "صفر"، إذ "الحكيم من يبتعد عن السياسة"، على حد قوله.

وفسر الأمير انعدام طموحه السياسي في السعودية بأنه من الصعب الدمج بين قطاع الأعمال والسياسة، مستشهدا بثلاثة رؤساء وزراء من أصدقائه هم رجال أعمال في الأساس، أحدهم بأوروبا والآخر في شرقي آسيا والثالث بدولة شرق أوسطية، وقال إن الأول فر من بلاده هاربا، والآخر فشل سياسيا وخسر ثلثي رأس ماله، في حين قُتل الأخير.

يذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق "الريتز كارلتون"، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، لكن الوليد رفض الإدلاء بتفاصيل عن ذلك وقال إنه ليس فاسدا وإنما وقع ضحية نيران صديقة.