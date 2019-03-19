مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين في هجوم مسلح شمالي بغداد

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)