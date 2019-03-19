تسجيل
14:37 19 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    محمود عباس

    إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية بدفع رواتب لإرهابيين... فمن هم المستفيدون من هذه الأموال

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منحى جديدا، الشهر الماضي، عندما قررت إسرائيل اقتطاع جزء من أموال "المقاصة" أو العائدات الضريبية والجمركية التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، ما استدعى الأخيرة للرد برفض استلامها منقوصة، ولطالما كانت هذه الأموال بوابة مفتوحة تضغط بها تل أبيب على الفلسطينيين.

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo / Mohamad Torokman
    المتحدث باسم نتنياهو: السلطة الفلسطينية تمجد الإرهاب
    القاهرة- سبوتنيك. قضية العائدات الضريبية الفلسطينية ترجع إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع نيسان/أبريل عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والذي يمثل الإطار العام المحدد للعلاقات الاقتصادية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتكون البروتوكول من 11 مادة تشمل السياسات الاقتصادية، والتجارية، والضرائب، والاستيراد، والبنوك، والتأمين، والمقاييس الزراعية، والمياه، والطاقة، والبترول، بحسب دراسة نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عام 2014.

    بروتوكول باريس الاقتصادي

    بموجب البروتوكول الباريسي فإن الحكومة الإسرائيلية تنوب عن السلطة الفلسطينية في عملية جمع الضرائب والرسوم الجمركية على كافة السلع والبضائع القادمة عبر الموانئ والمعابر إلى مناطق الضفة الغربية وغزة، وهي مسؤولة عن توريد هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

    يقول المحلل والخبير الاقتصادي الفلسطيني أمين فائق أبو عيشة: "اتفاقية باريس الاقتصادية انبثقت عن اتفاقية سياسية هي اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وهذا البروتوكول ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال في أربع محاور: تجاري، ونقدي، ومالي، والأخير متعلق بالعمالة الفلسطينية في إسرائيل، ونحن هنا نتحدث عن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يعمولون داخل الخط الأخضر أو فلسطين التاريخية أو داخل المستوطنات".

    وأضاف أبو عيشة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالقطاع التجاري، فإن كافة السلع المستوردة من دول جنوب شرق آسيا، أو الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وغيرها، يتم استيرادها عبر ميناء أسدود (الإسرائيلي) وهنا نظمت اتفاقية باريس عملية الاستيراد والتصدير منه"، موضحا: "السلطة الفلسطينية تستورد ما قيمته 4 مليار دولار سنويا، وتصدر ما قيمته أقل من مليار دولار سنويا".

    وتابع الخبير الاقتصادي بأن إسرائيل مسؤولة بموجب بروتوكول باريس عن "جباية الرسوم الجمركية والخدمات وفق القوانين الإسرائيلية المعمول بها، ثم تحويلها لأموال المقاصة أو الأموال الجمركية في بداية الأسبوع الأول من كل شهر لصالح السلطة الفلسطينية".

    ولفت أبو عيشة إلى أن "إسرائيل تتحصل على 3 بالمئة من القيمة الإجمالية لأموال المقاصة شهريا، تحت مسمى أجر عملية الجباية"، موضحا "العلاقة بين السلطة والاحتلال عضوية، أي أنه لا يمكن فصل اقتصاد السلطة الفلسطينية عن إسرائيل، فنحن لا نسيطر على المعابر سواء كانت برية، أو بحرية، أو جوية".

    فصائل المقاومة الفلسطينية - ألوية الناصر صلاح الدين
    © REUTERS / Suhaib Salem
    إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي يتم تسليمها للفلسطينيين
    وأكد المحلل والخبير الاقتصادي أن "المخرج للسلطة الفلسطينية من كل ذلك هو غزة"، مشددا "نحن نقاتل من أجل إيجاد ميناء فلسطيني لهذا السبب، خاصة ميناء غزة الذي كان موجودا قبل عام 1967".

    وحول قيمة هذه الأموال، قال أبو عيشة: "نحن نتحدث عن ما قيمته ملياري دولار سنويا حجم الإيراد الضريبي، ويتفاوت بحسب سعر الصرف، فهناك 3 عملات متداولة في الأراضي المحتلة: الشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، وبينما يتم استيراد البضائع بالدولار، فعملية الدفع الجمركي للجانب الإسرائيلي تتم بالشيكل، أما الدينار فهو يستخدم في المعاملات الرسمية الفلسطينية".

    وأضاف المحلل الاقتصادي: "بروتوكول باريس الاقتصادي كان من المفترض أن يكون مؤقتا، وكذلك اتفاقية أوسلو، كمرحلة انتقالية، لكن لأسباب سياسية وقوة إسرائيل جرى تمديد العمل بهما حتى الآن، نحن نتحدث عن أكثر من 26 عاما"، موضحا "الجمع الضريبي والجمركي الذي تقوم به إسرائيل قائم على فواتير، ولكن تزيد فرص التسرب الضريبي في هذا الشأن، بسبب تأخير تقديم هذه الفواتير للمقاصة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي إهدار ملايين الدولارات، بما يقدر سنويا بنحو 300 إلى 500 مليون دولار، بخلاف تحصل إسرائيل على رسوم الجباية، والتلاعب في أسعار الصرف".

    وعن أهمية أموال المقاصة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، قال المحلل الاقتصادي: "أموال المقاصة تمثل تقريبا 60 بالمئة من الموازنة العامة لعام 2018 والمعلنة بنهاية 2017"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية بدورها تفرض الضرائب على التجار وتجبيها بنفسها بما "يتراوح بين 900 مليون إلى مليار دولار سنويا".

    اتهامات متبادلة

    في 17 شباط/فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه اقتطاع جزء من أموال المقاصة اتهم السلطة الفلسطينية بصرفه إلى من أسماهم "الإرهابيين".

    وقال نتنياهو عبر تغريدة على "تويتر" وقتها "سأطرح على الكابينت في وقت لاحق من هذا اليوم قرار خصم رواتب المخربين من أموال السلطة الفلسطينية ليتم إقراره"، متابعا "هذا قانون بالغ الأهمية روجنا لإقراره، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا اليوم كما تعهدت بالضبط".

    أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله
    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    إجراءات فلسطينية لتخفيف حدة الأزمة المالية منها صرف نصف رواتب الموظفين
    وتقدر الأموال التي اقتطعتها إسرائيل بنحو 138 مليون دولار، وتتهم تل أبيب السلطة الفلسطينية بصرف هذه الأموال كرواتب لأسر من تصفهم بالمخربين، والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وجاء في قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي "الموافقة على خصم 502  مليون شيكل (ما يعادل 138 مليون دولار) وسينفذ القرار ابتداءً من الشهر المقبل".

    وردا على القرار الإسرائيلي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض استلام أموال المقاصة ما دامت منقوصة، قائلا "لن نستلم أموال المقاصة منقوصة قرشا واحداً وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لعائلات الشهداء والأسرى"، متابعا "قرار الاحتلال مسمار في نعش اتفاق باريس وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة".

    لكل من أطلقت إسرائيل النار عليه

    وبقرار من الزعيم ياسر عرفات أنشأت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى لتكون كهيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1965، وهي المسؤولة عن إدراج أسماء الشهداء وعائلاتهم بالإضافة إلى الجرحى، لصرف رواتب شهرية تعيلهم، ووفقا للبند الثاني من المادة 22 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 لعمل المؤسسة فإن "رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم، والتأمين الصحي، والاجتماعي".

    تقول رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى السيدة انتصار الوزير "أم جهاد" لوكالة سبوتنيك "نحن شعب يقبع تحت الاحتلال، ونضالنا تقره الشرعية الدولية"، مؤكدة "كل من يطلق الاحتلال عليه النار، نحن مسؤولون عن مساعدة عائلته، فرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى واجب وطني ومنذ بداية الثورة ونحن نقوم بهذا الدور".

    وأضافت الوزير "أسرة الشهيد ليس لها علاقة بما قام به الشهيد، الأسرة فقدت الأب، أو الابن، أو الزوج، هي فقدت العائل، لذلك ما نقوم به مهمة إنسانية واجتماعية، فلا نستطيع ترك هذه العائلات دون عائل، أو سند، فنحن نحمي مجتمعنا من الانحراف، لكي لا يذهبوا للتطرف، وينضموا لداعش وغيرها".

    وبحسب تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الفلسطيني فإن "موازنة المؤسسة بلغت نحو 392 مليون شيكل لعام 2010 (ما يعادل 108 ملايين دولار) منها مليون و427 ألف شيكل كنفقات تشغيلية، ويوزع الباقي كمخصصات لأسر الشهداء، والجرحى، في الداخل، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى في الخارج".

    وتابعت الوزير بأن عدد الأسر المستفيدة من المؤسسة "أكثر من 50 ألف أسرة بخلاف هؤلاء الذين حُفظت ملفاتهم لبلوغ المعيل"، لافتة "المؤسسة ترعى جميع أسر شهداء الشعب الفلسطيني منذ بداية الثورة عام 1965، نحن نستمر بالصرف حتى انتفاء صفة غياب المعيل، نحن نستمر بالصرف حتى يكبر الأبناء ويبلغوا سن 18، إلا في حال ذهابه للجامعة كطالب".

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo / Mohamad Torokman
    قيادي في "فتح": السلطة الفلسطينية لا تملك القوة للرد على التعسف الإسرائيلي
    وشددت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء "الشهداء الأطفال الذين اتهمتهم إسرائيل بأنهم حاولوا الطعن، واستشهدوا، نعم نحن مسؤولون عن رعاية أسرهم، والجرحى منهم".

    وأكدت الوزير "يسعى الأخ الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية لأن يستمر الصرف لعائلات الشهداء، والجرحى، ولن يتوقف صرف رواتبهم"، متابعة "من سيتأثر هم الموظفين والسلطة والحكومة، وأدى القرار لصرف 50 بالمئة فقط من رواتب موظفي السلطة، ولكن عائلات الشهداء لن نتوقف عن تقديم الدعم لهم".

    قرصنة إسرائيلية؟

    من جانبه، قال أمين سر المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: "هذا الاقتطاع يمثل قرصنة مالية، ولصوصية مرفوضة، وهي مخالفة للاتفاقيات المبرمة، والقانون الدولي، وهذا الاقتطاع أدى لرفض السلطة الفلسطينية استلام أية أموال ضريبية منقوصة".

    وأضاف البرغوثي في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن رفض استلام هذه الإيرادات الضريبية "المقاصة" أدى "لأزمة اقتصادية مالية حيث تمثل نحو 70 بالمئة من دخل السلطة الفلسطينية، ولذلك لم تستطع دفع الرواتب كاملة للعاملين والمتقاعدين"، لافتا إلى أن "قنوات صرف هذه الإيرادات أمر لا يحق لإسرائيل أن تتدخل فيه".

    وأكد البرغوثي على أن من تصفهم إسرائيل بـ "المخربين" هم "أسرى اعتقلوا لأسباب لا يمكن وصفها بالإرهابية، أو التخريبية، وحتى إن كان بعضهم قام بعمل مسلح فإنه يصنف وفقا للقانون الدولي بالنضال من أجل الحرية، وليسوا إرهابيين، فالإرهاب هو ما يقوم به جيش الاحتلال".

    ولفت أمين سر المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن "من يتقاضون الأموال هم ضحايا جرائم جيش الاحتلال، مثل عائلة الشهيد أبو خضير الذي أحرقه المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك عائلة الدوابشة أيضا، وعدد كبير من شهداء المسيرات السلمية منذ أواخر آذار/مارس 2018 في غزة، فالإرهابي هو من قتلهم، علاوة على قتلى وجرحى سقطوا في الانتفاضتين الأولى والثانية".

    وأكد البرغوثي أن القرار الإسرائيلي واحد من "أسلوبها الذي تستخدمه لإضعاف البنيان الفلسطيني، ولخلق أزمة بين السلطة وشعبها، لن الحكومة عندما تقتطع الرواتب ستصبح مكروهة من شعبها، وهذا ما تريده إسرائيل"، مؤكدا أن الأموال التي تتلقاها الأسر الفلسطينية "مساعدات اجتماعية، فما ذهب عائلاتهم، ما ذنب أبنائهم، وكل دول العالم تقدمها لمن هم محتاجين".

    انظر أيضا:

    المتحدث باسم نتنياهو: السلطة الفلسطينية تمجد الإرهاب
    السلطة الفلسطينية تعلن موقفها من مؤتمر "وارسو"
    السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح بسبب تعطيل حماس لمهامهم
    متحدث حماس يعلق على قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح
    إلى أين تتجه الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحماس؟
    كيف سترد السلطة الفلسطينية على الاجتياحات الإسرائيلية
    لقاء سري بين ليبرمان ومسؤولين في السلطة الفلسطينية
    إسرائيل تقرر وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في غلاف القدس
    السلطة الفلسطينية ترتب لاجتماع طارئ لبحث التقارب بين إسرائيل ودول عربية
    أكاديمي فلسطيني: السلطة الفلسطينية ضاقت ذرعا بالمفاوضات العبثية مع إسرائيل
    ما هي الخيارات الفلسطينية في مواجهة التصعيد الأمريكي ضد السلطة؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السلطة الفلسطينية, السلطة الفلسطينية, أزمة, أخبار فلسطين, بنيامين نتنياهو, محمود عباس, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نهر هيناتوان الساحر في الفلبين
    أجمل الأنهار في العالم
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك