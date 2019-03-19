زيارة وفد الكونغرس إلى السودان تكشف مفاجأة... من شارك في المظاهرات

تحدث أعضاء الكونغرس الأمريكي، عن مواطن أمريكي اعتقل خلال الاحتجاجات الأخيرة، مع سودانيين آخرين.

وقالت صحيفة الانتباهة السودانية ، إن عضو الكونغرس غس بيلراكيس أوضح للسودان "قلق حكومته بشأن حبس مواطن أمريكي، وطالبت إطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين".

وطالب غس الحكومة السودانية "بالدخول في مفاوضات في ما يتعلق بالتعويضات في عدد من الادعاءات والأحكام العالقة بشأن أحكام تتعلق بتفجيرات سفاراتي دار السلام ونيروبي، فضلا عن الهجوم على المدمرة الأمريكية كول".

وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إنه ناقش قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونغرس فيها.

وأكد رئيس البرلمان لأعضاء الكونغرس أن السودان مستقر، وأن السودان "مستعد لاستضافة مزيد من أعضاء الكونغرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب".

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

مع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.

وفوض البشير بعد ذلك الخطاب سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكملنائبه أحمد هارون، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأول لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.

ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.