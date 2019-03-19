بالفيديو... الوليد بن طلال يوضح حقيقة تفضيله للبنانيين

رد الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على سؤال أحد المغردين، حول إسناده أهم المناصب في مؤسسته لمن يحملون الجنسية اللبنانية، وتعيين أبناء وطنه في المقابل في وظائف صغيرة وهامشية.

© REUTERS / Neil Hall على خلفية قضية خاشقجي... الوليد بن طلال: الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة

وأكد ابن طلال في حديثه أمس الثلاثاء لبرنامج "في الصورة"، من تقديم عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، أنه سعيد من طرح ذلك السؤال، وأن هناك سوء تفاهم كبير بينه وبين المشاهدين وسوء فهم أيضا.

وأضاف الوليد، أن الموظفين السعوديين في "القابضة"، يمثلون 86% والنساء 56%، ويوجد في المكتب الخاص به 80% سعوديين والمناصب القيادية كلها سعوديين.

وتابع الوليد أنه لم يطلب فيزا أجنبية في مؤسسته منذ 10 سنوات.

ونفى الأمير السعودي سعيه لشراء أسهم في صحيفة "البلاد" السعودية.

أما عن أصعب قرار اتخذه في حياته، فأجاب مقدم البرنامج عبد الله المديفر، ضاحكا: قرار الظهور في برنامجك.

وجاءت إجابات الوليد بن طلال السابقة، في فقرة متعلقة بالرد على إجابات أسئلة المغردين على "تويتر".

ووجه الوليد بن طلال من خلال البرنامج، كلمة للسعوديين، هي: السعودية بلاد فخر وعز، وبلاد الحرمين الشريفين، ونحن في ثورة الربيع العربي السعودي بالاستثمار والانفتاح واندماج المرأة في المجتمع السعودي، والمرحلة الانتقالية ليست سهلة وسنستثمر في السعودية ومتفائل بمستقبل السعودية وفق "رؤية 2030".