بالفيديو... الوليد بن طلال يوضح حقيقة تفضيله للبنانيين

وأضاف الوليد، أن الموظفين السعوديين في "القابضة"، يمثلون 86% والنساء 56%، ويوجد في المكتب الخاص به 80% سعوديين والمناصب القيادية كلها سعوديين.
وتابع الوليد أنه لم يطلب فيزا أجنبية في مؤسسته منذ 10 سنوات.
#فيديو— في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يتحدث عن #السعودة في #المملكة_القابضة
لم نطلب فيزا أجنبية منذ 10 سنوات، وكل القيادات سعودية..#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/XLKTBgJSlW
ونفى الأمير السعودي سعيه لشراء أسهم في صحيفة "البلاد" السعودية.
أما عن أصعب قرار اتخذه في حياته، فأجاب مقدم البرنامج عبد الله المديفر، ضاحكا: قرار الظهور في برنامجك.
#فيديو— في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يجيب على سؤال #المديفر:
ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك؟#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/Soq8vTgJQ3
وجاءت إجابات الوليد بن طلال السابقة، في فقرة متعلقة بالرد على إجابات أسئلة المغردين على "تويتر".
ووجه الوليد بن طلال من خلال البرنامج، كلمة للسعوديين، هي: السعودية بلاد فخر وعز، وبلاد الحرمين الشريفين، ونحن في ثورة الربيع العربي السعودي بالاستثمار والانفتاح واندماج المرأة في المجتمع السعودي، والمرحلة الانتقالية ليست سهلة وسنستثمر في السعودية ومتفائل بمستقبل السعودية وفق "رؤية 2030".
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