القبض على لبناني كندي في بيروت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

ذكرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنه تم القبض على لبناني كندي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت المديرية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه "ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج) مواليد 1978 بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية".

#هام أوقفت المديرية العامة الكندي (ف.ج) تولد 1978 بجرم العمل لصالح استخبارات كيان #العدو_الاسرائيلي وبالتحقيق معه اعترف بما يلي:

— خلال العام 2013 تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات العدو #الأمن_العام_اللبناني — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) ١٩ مارس ٢٠١٩

​وأضافت المديرية في البيان أنه "وبالتحقيق معه اعترف بما يلي: "خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الإسرائيلي".

اعترف أيضاً أنه كلّف بمهام تجنيد اشخاص لبنانيين لإختراق البيئة الحاضنة لحزب الله ، وبجمع المعلومات الامنية لصالح مخابرات العدو والوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون اراد، إضافة الى التحضير لدخول اراضي فلسطين المحتلة #الامن_العام_اللبناني — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) ١٩ مارس ٢٠١٩

​وتابع البيان "كلف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لـ"حزب الله"، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو، والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد".

واستكمل البيان أن المقبوض عليه اعترف "بالتحضير لدخول أراضي فلسطين المحتلة".

وأوضح بيان المديرية أنه بعد انتهاء التحقيق معه، أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.