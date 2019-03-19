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19:27 19 مارس/ آذار 2019
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    أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا

    لأول مرة منذ تولي منصبه... لماذا توجه رئيس وزراء إثيوبيا إلى لقاء أمير قطر

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم العربي
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    عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، جلسة محادثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء في الدوحة.

    وبحث الزعيمان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والبنية التحتية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

    وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية في الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين والقطريين.

    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد
    © REUTERS / Tiksa Negeri
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    ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدوحة صباح اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله إلى قطر جاسم بن سيف السليطي وزير الاتصالات.

    وبحسب الوكالة فإن العلاقات الإثيوبية القطرية تتخذ خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون بزيارة رئيس الوزراء آبي أحمد.

    كما تعتبر زيارته ذات أهمية استثنائية فهي الأولى له منذ توليه منصبه في مارس/آذار 2018 وبعد تقدم كبير أحرزه على مستوى الحريات العامة وتسوية الخلافات مع الدول المجاورة لتعزيز مكانة إثيوبيا كقوة إقليمية في القرن الافريقي.

    وقالت صحيفة الشرق القطرية، إن من المؤكد أن هذه الزيارة والمباحثات التي ستجري خلالها سوف تعطي دعما جديداً للتعاون بين البلدين الصديقين، وتدشن أمامه المزيد من الفرص الاستثمارية ذات المنافع المشتركة.

    كما تشكل الزيارة نقلة نوعية جديدة ترتقي بالعلاقات بين البلدين والتي دشنها تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1995، فضلا عن العديد من الزيارات الثنائية المتبادلة وعلى مستوى كبار المسؤولين في الدولتين، وفقا للصحيفة.

    واستضافت الدوحة في يناير الماضي "ملتقى الاستثمار في إثيوبيا"، حيث عرض الجانب الإثيوبي خلاله فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها.

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