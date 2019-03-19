اجتماعات رفيعة المستوى تحسم الجدل حول "توتر العلاقات" بين السودان وقطر

تلتئم في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعات اللجنة العليا السودانية - القطرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، ورئيس مجلس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خلال 21-24 مارس/ آذار الجاري.

قال سفير السودان في الدوحة، فتح الرحمن علي، لشبكة "الشروق" إن الاجتماعات تأتي بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، وستناقش جملة من القضايا وبرامج العمل دعما لمسيرة علاقات البلدين المتطورة وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين.

© AP Photo / Michael Probst قطر تعلق رحلاتها إلى السودان... والخرطوم ترد بتصريح غريب

وأضاف السفير أنه "في ختام الاجتماعات سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأوردت "الشروق" أن الاجتماعات ستبدأ بلجان الخبراء نهاية هذا الأسبوع لمراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المقدمة أمام اللجنة العليا.

يُشار إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر ايلا، في الاجتماعات المشتركة بين السودان وقطر، هي الأولى خارج البلاد، عقب توليه منصب رئاسة الحكومة الشهر المنصرم.

وراج حديث عن اعتزام الدوحة سحب سفيرها من الخرطوم بعد وقف رحلات الخطوط القطرية، وامتلأ فراغ المعلومة بكثير من الأحاديث والشائعات التي لم يتولها أي طرف بالتوضيح سواء في السودان أو دولة قطر.

لكن السفير القطري في الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي قال في حوار مع صحيفة "الانتباهة" السودانية إن علاقات السودان وقطر فوق الممتازة، مستدلا بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة العليا بين البلدين الأسبوع المقبل في الدوحة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين. وأكد عدم مغادرة الطلاب القطريين السودان، مشيرا إلى أنهم في إجازة عادية.

وبشأن إعلان الخطوط القطرية توقف رحلاتها من وإلى الخرطوم، قال إن الأمر يعود لأسباب تجارية بحتة لا سياسية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تعليق رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع إبريل المقبل "لحين إشعار آخر". وفي أواخر يناير الماضي أعلنت "القطرية" تقليص رحلاتها إلى السودان وإيقاف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

وعزت قرار التعليق المؤقت لأسباب تجارية، وأوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات على طائراتها، بالتواصل معها من أجل تعويضهم. وأعلنت الخطوط قبل أيام تعليق رحلاتها لعدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضًا.

وقال أمين وكالات السفر والسياحة محجوب المك في حديثه لصحيفة "السوداني" إن خروج شركة الطيران القطرية يعود لأسباب تتعلق بالأزمة الخليجية باعتبار أنها خرجت من عدد من المحطات في الدول الإفريقية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن معالجة مشكلة المسافرين السودانيين ستتم عبر دخول شركة السلام العمانية والتي تسير رحلاتها من مسقط، الدوحة، الخرطوم لافتا إلى أنها منافس لشركة الطيران القطرية.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.