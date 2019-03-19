بالفيديو... حوار بين الملك سلمان وولي عهده بشأن الرياض

وبين المقطع شرح الأمير محمد بن سلمان لخادم الحرمين الشريفين تفاصيل المشاريع، التي تشمل حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء والمسار الرياضي، إضافة إلى مشروع الرياض آرت بتكلفة إجمالية 86 مليار ريال.
وعكست اللقطات التلفزيونية، حرص العاهل السعودي على المحافظة على التراث الحضاري للعاصمة السعودية.
حوار بين الملك سلمان وولي العهد يكشف حرص خادم الحرمين على التراث الحضاري لمدينة #الرياض— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) March 19, 2019
https://t.co/Nf8k8oxyum#مشاريع_الرياض_الكبرى pic.twitter.com/rltLBLggri
وأطلق الملك أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأمر الملك أيضا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة، وهو الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والجنادرية.
وبحسب "واس" يعد طريق الأمير محمد بن سلمان، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كم، ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي " الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.
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