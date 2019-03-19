الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من مقاتلي "أنصار الله" في تعز

قُتل أربعة من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، بانفجار في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، واثنين من عناصر وحدات الهندسة بقصف في جبهة الضباب في المحافظة أيضاً.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، على موقعه "26 سبتمبر"، إن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون، بوقت سابق في تبة القاعدة بمديرية جبل حبشي، انفجرت وتسببت في مقتل أربعة من عناصرهم".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله": مقتل جندي سعودي جنوب غربي المملكة

في سياق آخر، أفاد الموقع باستهداف مدفعية الجيش اليمني إحدى فرق زرع الألغام التابعة للحوثيين في التبة السوداء في جبهة الضباب غرب تعز، "ما تسبب بمقتل قائد الفريق الهندسي أبو ماجد ومرافقه رياض الوازعي".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من "الحوثيين".

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.