"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف وتجمع للجيش اليمني في جيزان بصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الثلاثاء، إطلاق صاروخين باليستيين على تجمعات لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / Khaled Abdullah الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من مقاتلي "أنصار الله" في تعز

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت بصاروخ باليستي نوع بدر 1-P معسكرا تدريبيا لقوات التحالف والجيش اليمني في جبل النار بجيزان.

ونقل المركز عن مصدر في القوة الصاروخية، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف التحالف والقوات اليمنية.

وأضاف أن سيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى المعسكر المستهدف عقب استهدافه.

إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخا باليستيا آخر من ذات النوع على تجمع للجيش اليمني قبالة الخوبة في محور جيزان، حسب المركز.