وكالة: القوات التونسية تقتل ثلاثة من تنظيم "داعش" قرب الحدود الجزائرية

تأتي العملية بعد أيام من بث التنظيم صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات.
يذكر أن الداخلية التونسية أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بعملية استباقية في ولاية القصرين، غربي البلاد، وتوقيف 7 من عناصرها.
وقالت الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي،: "تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة بالقرجاني يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري في عملية نوعية استباقيّة تمّت تحت إشراف مباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر تحريات فنية وميدانية معمقة من تفكيك خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ناشطة بولاية القصرين وإيقاف 7 من عناصرها".
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