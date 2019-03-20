جدل في الكويت بسبب وثيقة سفر الزوجة

أثيرت في الكويت أخيرا حالة من الجدل حول وثيقة السفر الخاصة بالزوجة، ودار الخلاف حول إدراج اسم الزوج في وثيقة سفر الزوجة دون أن يسري العكس على الزوج.

وشهد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" النقاشات الساخنة بين مواطني الكويت حول قضية منح القانون للزوج حرية الاختيار في وضع اسم زوجته وأولاده في وثيقته سفره، فيما لا يمنح القانون للزوجة الحرية ذاتها ويتم إدراج اسم الزوج تلقائيا في وثيقة سفر الزوجة، بحسب RT.

سؤال ليش الزوجة في الجواز يحطون اسم زوجها و لكن الزوج في جوازه ما يحطون اسم زوجته ؟ مالهدف من هذا التمييز العنصري بين الرجل و المرأة في الجواز ؟ pic.twitter.com/7qGjIj0TIt — أريج عبدالرحمن حمادة (@AreejHamadah) March 17, 2019

وتساءلت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة للقضية، عن سبب عدم المعاملة بالمثل، وفرض إدراج اسم الزوجة في وثيقة سفر الزوج.

بالله هذي سالفه



تحط صورة الجواز واسم الزوج عشان

ليش حاطين اسمي بالجواز

قصدها جواز الزوج



مو عنصريه الموضوع سلمج الله

اذا سافرتي ومعاج عيالج وقصر

الاسم يتطابق مع اسم الزوج

فهمتي ولا نعيد بعد — المستشار/ احمد الشطي.com (@ahmadq886661) March 19, 2019

وشهد موقع "تويتر" الجدل حول هذه القضية، بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون الكويتي، فيما سخر البعض من إثارة مواضيع كهذه، واعتبروا أنها تساهم في إحداث فارق في المجتمع الكويتي.

وصرح مصدر أمني كويتي، بأن "عدم تدوين اسم الزوجة في جواز زوجها هو أن المواطن يحق له 4 زوجات وفق الشريعة الإسلامية، فهل من المنطقي وضع أسماء 4 زوجات في جواز سفره، في حال أنه متزوج من 4 نساء"؟