رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه اتهاما لـ"حماس" ويدعوها للشرعية

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اتهاما إلى حركة "حماس" ودعاها، اليوم الأربعاء، إلى العودة للشرعية.

وقال الحمد الله: "أتمنى للأخ عاطف أبو سيف الشفاء العاجل، بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة آثمة من عناصر حماس في غزة".

أتمنى للأخ عاطف أبو سيف الشفاء العاجل، بعد تعرضه للاعتداء من قبل من مجموعة آثمة من عناصر حماس في غزة.

الاعتداء الذي قامت به حماس عليه وعلى أبناء شعبنا في غزة، لا سيما المشاركين في الحراك الشعبي العفوي، مرفوض ويبرهن على التدهور الحاصل في القطاع، وعلى ضرورة عودة حماس الى الشرعية. pic.twitter.com/6Ii1VjBGgY — Rami Hamdallah (@RamiHamdalla) March 20, 2019

وأضاف رئيس الوزراء على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه يرفض الاعتداء الذي قامت به الحركة ضد شعب غزة والمشاركين في الحراك الشعبي العفوي".

وأكد الحمد الله أن ما يحدث في غزة يبرهن على التدهور الحاصل في القطاع.

ودعا رئيس الوزراء حركة حماس إلى العودة إلى الشرعية.

#حركة_فتح تتهم #حماس بمحاولة #اغتيال الناطق باسمها عاطف أبو سيف الناطق #في قطاع_غزة بعد تعرضه لاعتداء على يد مسلحين في القطاع مساء الاثنين https://t.co/dSEQCSnk0m pic.twitter.com/7v6gu5KnTc — euronews عــربي (@euronewsar) March 19, 2019

واتهمت حركة فتح "حماس" بمحاولة اغتيال الناطق باسمها في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، بعد أن تعرض لاعتداء على يد مسلحين في القطاع.