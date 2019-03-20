مصر... كشف ملابسات إطلاق النار عشوائيا على مواطنين بينهم زوجة المنفذ (فيديو)

تلقت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، بلاغا يفيد بقيام مسلح بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من المواطنين.

وأعلنت الداخلية المصرية أن الحادث أسفر عن وفاة 4 مواطنين وثلاث حالات إصابة (توفت إحداها لاحقا)، وانتقلت القوات على الفور، وحال قيامها بضبطه قام بإطلاق أعيرة تجاههم، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية.

وكشف شهود عيان لموقع "مبتدا" تفاصيل الجريمة، مؤكدين أن المذبحة بدأت بقيام عامل يدعى "محمود"، بإطلاق النار بشكل عشوائى على عدد من المواطنين، ما أسفر عن وفاة 4 مواطنين بينهم زوجته.

أسفرت التحقيقات عن أن الجاني يمتلك مخزن مواسير كائنا بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه المخدرات، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج بسلاح آلى مطلقا الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وفتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات حول الواقعة التى عرفت بـ"مذبحة أوسيم"، لكشف ظروف وملابسات الحادث، حيث تم انتداب فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الواقعة للمعاينة.