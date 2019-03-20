السعودية تنتظر الحدث الأهم... باقي من الزمن عام واحد

ومن المنتظر حسب الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن يبدأ مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 التعداد الـ5 للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020".
ونفذت المملكة أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1974، ثم نفذت التعداد الثاني عام 1992، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 2004، وكان آخر تعداد أجرته المملكة قد تم في 2010، وبلغ إجمالي عدد السكان في هذا التعداد "27,136,977" نسمة.
وبحسب التحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ التعداد، ستعتمد الهيئة على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني وهيئة البريد السعودي.
#خبر | الهيئة العامة للإحصاء: المملكة على بُعدِ عامٍ من تعداد السعودية 2020.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) ٢٠ مارس ٢٠١٩
للمزيد https://t.co/bSEXJBYXCf
وأكدت الهيئة أن "هذا التعداد مختلفا عن التعدادات السابقة نظرا للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع البيانات الميدانية".
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، إن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020 انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية.
نفذت المملكة العربية السعودية أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، والتعداد الثاني في عام 1413هـ (1992م)، والتعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، والتعداد الرابع في عام 1431هـ (2010م)، ويفصلنا عن التعداد الخامس #تعداد_السعودية_2020 عام كامل بدءًا من اليوم.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) ١٧ مارس ٢٠١٩
وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثم المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)