وزير السياحة اللبناني: الإمارات تتأكد من الإجراءات الأمنية لرفع حظر السفر إلى لبنان مثل السعودية

قال وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان إن "قرار رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان كان نتيجة تشكيل الحكومة اللبنانية".

وأشار الوزير إلى أن "المملكة كانت قد وعدت قبل تشكيل الحكومة بأنها سوف ترفع الحظر بمجرد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي كانت هي الخطوة الأولى والسباقة، ما يعطي صافرة الانطلاق لكل دول الخليج لتحذو حذوها برفع حظر سفر رعاياهم إلى لبنان".

© AFP 2018 / ANWAR AMRO الحريري: نرحب بقرار السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان

وأوضح أواديس كيدانيان في لقائه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "الإمارات تتأكد من أمور أمنية في المطار لتتوصل لقرار رفع الحظر"، منوها أن "سفير الإمارات في لبنان يقوم بجهد جبار في هذا الاتجاه وفي فترة قريبة سيتأكد ذلك".

ولفت كيدانيان إلى أن سبب الحظر من الأساس كان "لأسباب أمنية أكثر منها سياسية ومع استتاب الوضع الأمني والاستقرار السياسي، بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة وعودة الرئيس الحريري، أدت إلى انتفاء السبب وعادت الأمور إلى مجاريها".

وأكد كيدانيان على أن نتائج هذه العودة "كثيرة على الاقتصاد اللبناني والسياحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على السائح الخليجي وبالتالي عودتهم سوف تعيد الزخم والنشاط إلى القطاع السياحي وبالتالي إلى القطاع الاقتصادي في لبنان"، منوها أنها "خطوة داعمة للبنان لتخطي أزمته الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "التوجه الموجود في لبنان هو العمل بشكل جدي لتخطي الأزمة الاقتصادية وعودة السائح الخليجي ستكون رافعة لضخ العمل في عجلة الاقتصاد اللبناني".

وتابع الوزير اللبناني أن "السياحة في أفضل حالاتها كانت تشكل 20 بالمئة من الدخل القومي عام 2010 عندما كان عدد السائحين 2 مليون و200 ألف سائح كان السائح العربي يشكل أكثر من 40 بالمئة من عدد السياح، وفي السنوات الماضية انخفض هذا العدد ونتوقع أن تعود في هذه السنة إلى سابق عهدها ونشهد ارتفاع العدد من الخليج في ظل استقبالنا أعدادا من العراق ومصر أيضا".