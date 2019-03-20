إفشال مخطط إرهابي لاستهداف أغنى مدن العراق

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من إفشال مخطط لعمليات إرهابية كانت تنوي مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، تنفيذها في محافظة كركوك، أغنى مدن العراق والمنطقة نفطيا.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة "خلال عملية أمنية ناجحة جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع لواء 61، من إلقاء القبض على ستة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية".

وألمحت الخلية إلى أن العملية تمت بعد متابعة العناصر الإرهابيين الستة، لمدة عشرين يوماً واختراقهم، حيث تبين أنهم يخططون لعمليات إرهابية تهدف إلى إرباك الوضع الأمني في محافظة كركوك "شمال العاصمة بغداد".

© REUTERS / Goran Tomasevic تدمير أوكار وأنفاق لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن العملية هذه جرت بعد استحصال الأوامر القضائية، وقد اتخذت بحق العناصر الإرهابيين، الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، 19 مارس، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، أحدهم بعث تهديدات بالقتل لشخصيات مهمة في مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس، أن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح معن، أن أربعة من هؤلاء الإرهابيين، كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى).

وأضاف معن، أما الإرهابي الخامس، كان يعمل في ما يسمى بـ"الأمنية"، كاشفا عن قيامه خلال الأيام القليلة الماضية بابتزاز طبيب، ومدير مدرسة، بتهديدهم بالقتل بواسطة رسائل ورقية داخل ظرف يطلب منهما دفع الجزية.

وأكمل، تم القبض على الإرهابي الخامس المذكور، بالجرم المشهود، وتم تدوين أقواله بالاعتراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.