مجلس الأعمال اللبناني- الروسي: تأسيس مصرف روسي في لبنان حل أساسي للمعوقات المالية

أكد رئيس مجلس الأعمال اللبناني- الروسي، جاك الصراف، أن تأسيس مصرف روسي في لبنان يشكل حلا أساسيا للمعوقات المالية التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين لبنان وروسيا.

بيروت — سبوتنيك. وقال الصراف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن فكرة تأسيس مصرف روسي في لبنان "لا تزال قائمة"

وأضاف "طرحت ذلك على السيد ألكسندر غوغوليف، الذي يرأس الوفد الروسي في اجتماعات مجلس الأعمال وهو أيضاً نائب رئيس مصرف "في تي بي"، وقلت له إنني مستعد للقيام بكل التسهيلات الممكنة، آمل أن نستطيع هذه المرة من تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، لأن القرار في نهاية الأمر هو قرار سياسي".

كما أكد الصراف أن المصرف المركزي في لبنان لن يجد مشكلة في تأسيس مصرف كهذا "طالما أننا نعمل ضمن الأنظمة المصرفية اللبنانية، بمعنى أن يكون عمل المصرف الروسي ضمن إطار هذه الأنظمة المصرفية المعتمدة من قبل المصرف المركزي".

ورأى الصراف أن هذه الفكرة "هي الحل الأساسي، فمصرف من هذا النوع سيشكل منصة مصرفية ليس للبنان فحسب، وإنما لسوريا والعراق أيضا، فروسيا متواجدة اقتصاديا في هذين البلدين، كما هي الحال مع "روسنفط" و"غازبروم"، وبالتالي فإن تواجد في لبنان مصرف من هذا القبيل يسهل كثيرا النشاط الاقتصادي، ناهيك عن التسهيلات التي يمكن أن يشكلها للعائلات الروسية".