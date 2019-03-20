وزير يمني يطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي

طالب وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليا، بطرد دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية.

كتب وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها "علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالانتقالي للخارج، وهم يسافرون لتلك العواصم من أبو ظبي"؛ بحسب صحيفة "عدن الغد".

© AP Photo / Jacquelyn Martin بمشاركة الإمارات... كشف تفاصيل عملية تحرير رهينة أمريكي في اليمن

وأضاف الجبواني:

مشكلتنا مع طهران واضحة، وليس بيننا وبين ميليشياتها غير الحرب.

وتابع قائلا:

علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي، أو فض التحالف معها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا، من بين المشاركين في هذا التحالف، دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم قوات الرئيس منصور عبد ربه هادي، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضدالحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.