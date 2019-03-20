عقب أسابيع من حادث كبير... تطور جديد في محطة مصر (صور)

شهدت محطة مصر للسكك الحديدية، عقب أسابيع من حادث كبير وقع داخلها، استحداث خدمة جديدة.

أمرت هيئة سكة الحديد بتشغيل عربات "الغولف كار" في محطة مصر، للمساعدة في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أرصفة القطارات وذلك بعد صيانة عدد كبير منها.

وأوصى وزير النقل المصري الجديد، كامل الوزير، في أول جولة له في محطة مصر بتشغيل عربات الغولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات داخل المحطة، حيث تفقد العربات وطلب تشغيلها.

من جانبه، أعلن رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، تجهيز "مفاجأة" لرواد محطة مصر.

وقال حتاتة، إن الهيئة ستقدم هدايا للسيدات المتواجدة في المحطة يومي الأربعاء والخميس، بمناسبة عيد الأم.

وأوضح رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن الهيئة تعد خطة متكاملة للنهوض بمنظومة النظافة في محطة مصر.