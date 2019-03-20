مقتل فلسطيني وإصابة حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

القدس- سبوتنيك. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "استشهد مواطن في بيت لحم، تم نقله لمستشفى بيت جالا الحكومي، بعد إطلاق النار على سيارة بالقرب من حاجز النشاش".

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وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني إن "الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة حرجة للغاية برصاص حي في منطقة الظهر".

وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا في مدينة نابلس القتيلين "رائد حمدان، وزيد نوري" عقب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على سيارة كانا يستقلانها قرب مقام "قبر يوسف" شرق المدينة، فيما ادعى الجيش أن قوة هندسية تابعة له استهدفت السيارة بعد أن القيا من داخلها عبوة ناسفة باتجاه مستوطنين قدموا إلى قبر يوسف لأداء صلوات تلمودية فيه الليلة الماضية.

كما اغتالت قوات خاصة إسرائيلية عمر ابو ليلى المتهم بتنفيذ الهجوم المسلح الذي أسفر عن مصرع جندي وحاخام إسرائيلي عند مدخل مستوطنة اريئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية يوم الأحد الماضي، بعد محاصرتها منزلا تواجد داخله في قرية عبوين شمالي رام الله، وادعت أن اشتباكا مسلحا دار بينه وبين جنودها.