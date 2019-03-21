طريقة سعودية جديدة للهجوم على أردوغان... الرد عليه يكون هكذا

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن مواقف الأخير لا تستحق التعليق.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إن "مواقف أردوغان لم تعد تحتاج لتعليق، وأضاف قائلا: "يكفي إيموجي".

مواقف اردوغان في أي حدث لم تعد تحتاج لتعليق.. يكفي (ايموجي) 😂 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) March 20, 2019

وتابع الأمير السعودي، في تغريدة أخرى، قائلا إن "وزارات خارجية الدول التي يهاجمها الرئيس التركي لا يجب أن تأخذه على محمل الجد، وطالبها بإصدار بيانات تتضمن "إيموجي" فقط.

لا أظن أن وزارات خارجية الدول التي يهاجمها اردوغان بين فترة وأخرى سترد عليه لأنه لم يعد يؤخذ على محمل الجد.. وأنصح إن كانوا سيردوا أن يكتفوا بإصدار بيان مكتوب فيه فقط:-😂 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) March 20, 2019

يذكر أن أردوغان أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحاته حول "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا، وتعرض للعديد من الانتقادات من دول عدة بسبب مواقفه حيال هذه القضية.