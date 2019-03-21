تسجيل
10:13 21 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز بسوريا

    وكالة: قوات سوريا الديمقراطية تنفي القضاء تماما على "داعش" في الباغوز

    © REUTERS / RODI SAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إعلامي، نفيه تقريرا يقول إن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سيطرتها على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بالكامل.

    طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
    © Photo/ Robert Sullivan/Public domain
    مقتل أكثر من 50 شخصا في غارات للتحالف الدولي على الباغوز في سوريا
    وذكر، المسؤول الإعلامي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن العمليات القتالية لا تزال جارية في الباغوز.

    وكانت وكالة أنباء "هاوار" الكردية ذكرت، في وقت سابق، اليوم الخميس، أن "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

    ونقلت الوكالة، عن مراسليها "قوات سوريا الديمقراطية حررت كامل الباغوز من مرتزقة داعش وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة داعش وانتصار قوات سوريا الديمقراطية".

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا هذا المساء. وقال ترامب للصحفيين: "بقي الآن آخر معقل صغير، وسينتهي مساء اليوم".

    انظر أيضا:

    قوات سوريا الديمقراطية تقتل 15 عنصرا من "داعش" بعد صد هجوم في الباغوز
    قوات سوريا الديمقراطية: استسلام جماعي لعناصر "داعش" في الباغوز
    إيران: لا توجد لدينا قوات عسكرية في سوريا
    قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 280 مقاتلا عراقيا من تنظيم "داعش"
    قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا, هزيمة داعش, داعش في سوريا, الحرب في سوريا, التحالف الدولي ضد داعش, الجيش السوري, قوات سوريا الديمقراطية, دير الزور, الباغوز, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزلقة البريطانية نتاشا ماكاي
    المتزلجات على الجليد اللاتي يخطفن أنظار العالم
    ماكغريغور عن حبيب: هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره.
    ماكغريغور عن حبيب: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره"
    القرم بعد 5 سنوات
    القرم بعد 5 سنوات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك