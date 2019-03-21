قطر تدعو الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام القانون الدولي الإنساني

جاءت هذه الدعوة على لسان حمد محمد السويدي، الباحث السياسي بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمس الأربعاء، والتي تدعو فيها جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2116)، حسبما ذكر موقع الخارجية القطرية.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE الإمارات تعلن تأجيل تشغيل المحطة النووية وترد على مخاوف قطر من "تهديد خطير"

وصرح السويدي بدعوته خلال النقاش العام بشأن الإحاطة الشفهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، الذي جرى ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف، ضمن الدورة الحالية الأربعين للمجلس.

وأعربت قطر عن بالغ قلقها حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق، والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة، نتيجة وقوعه ضحية لصراعات وحروب لا جدوى منها سوى تدمير البلاد وتشريد العباد.