بيان رسمي بشأن مقاطع مصورة تخص المسجد النبوي

أصدرت "رئاسة الحرمين" لشؤون المسجد النبوي الشريف، بيانًا بشأن بعض مقاطع مصورة تتعلق بمعلومات حول بعض المواقع في المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وجاء في بيان رئاسة شؤون الحرمين، المنشور على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة، داعية إلى تحري الصدق والصحة عند طرح معلومات تتصل بالمسجد النبوي الشريف.

​ودعت الوكالة إلى التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال برئاسة الحرمين الشريفين لتزويد الراغبين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة والمعتمدة.

ولم تكشف "رئاسة الحرمين" عن محتوى المقاطع التي تتحدث عنها، واكتفت وسائل الإعلام السعودية بنشر بيان الرئاسة دون أي تفاصيل تذكر عن المقاطع التي دفعت الرئاسة لإصدار بيانها.