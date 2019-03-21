رسالة عاجلة إلى الملك سلمان من 9 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي

وجّه 9 نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

© REUTERS / HANDOUT بعد اتهام ولي العهد... السعودية ترد على مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن خاشقجي

وجدد أعضاء المجلس في رسالتهم، اليوم الأربعاء، مطالبتهم للسلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي ، وضرورة إطلاق سراح النشطاء المعتقلين في سجونها منذ فترات طويلة، وذلك وفقا لموقع " oswegocountynewsnow " الأمريكي.

ودعا النواب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب الأمريكي المعتقل وليد فتيحي، وسمر بدوي ولجين الهذلول، ونشطاء آخرين، من داخل سجونها، على حد تعبير البيان.

واعتبر الأعضاء الديمقراطيون أن "جريمة قتل خاشقجي، والحرب اليمنية، وحبس المعتقلين السياسيين، جميعها ممارسات تهدد دور الرياض الإقليمي".



