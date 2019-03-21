رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعلق على لقائه بوغدانوف

موسكو — سبوتنيك. وقال الزبيدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التقينا في قيادة المجلس الانتقالي بأصدقائنا وحلفائنا الروس وبنائب وزير الخارجية وكان اللقاء مثمرا وممتازا، ونقلنا لهم رؤيتنا السياسية لحل الأزمة اليمنية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني بشكل عام في الشمال والجنوب".
في سياق متصل، أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة احتجاجها، من عقدها اجتماعا مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة المبعوث الخاص تجاوز صلاحياته الممنوحة له.
وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للخارجية اليمنية على "تويتر": "تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص".
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