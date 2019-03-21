رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعلق على لقائه بوغدانوف

وصف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، اللقاء الذي جمعة بنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الأربعاء، بالمثمر والممتاز، موضحا أن هدف زيارته إلى موسكو ولقاءاته في الخارجية الروسية، هو شرح موقف المجلس الذي يترأسه، للحلفاء والأصدقاء الروس.

موسكو — سبوتنيك. وقال الزبيدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التقينا في قيادة المجلس الانتقالي بأصدقائنا وحلفائنا الروس وبنائب وزير الخارجية وكان اللقاء مثمرا وممتازا، ونقلنا لهم رؤيتنا السياسية لحل الأزمة اليمنية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني بشكل عام في الشمال والجنوب".

© REUTERS / POOL قطر تدعو الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام القانون الدولي الإنساني

وأضاف الزبيدي: "أتينا للتباحث مع الأصدقاء والحلفاء، لشرح موقف المجلس الانتقالي من هذه الحرب، وشرح وجهة نظرنا ورؤيتنا لحل الأزمة اليمنية بشكل عام، لم نتطرق لتفاصيل كثيرة، وبالنسبة لعلاقتنا بالشرعية فهي علاقةً جيدة وحصلت بعض الاختلافات بوجهات النظر ولكن نحن في جبهة واحدة ضد الحوثي".

في سياق متصل، أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة احتجاجها، من عقدها اجتماعا مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة المبعوث الخاص تجاوز صلاحياته الممنوحة له.

وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للخارجية اليمنية على "تويتر": "تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص".