المجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث عن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس اليمني مع الإخوان

موسكو —سبوتنيك.أعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، عن رؤيته بأن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، هو إشراك الإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية.

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وقال الزبيدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس عبد ربه منصور هادي، إشراك الإخوان المسلمين في الحكومة، وهم يعملون تحت مظلة الحكومة وتحت مظلة شرعية وبالوقت نفسه، هم من يؤجج الوضع في الجنوب ومن أفشل جبهات القتال في الشمال".

وأضاف: "هم متورطون وهم منظمة إرهابية تم تصنيفها خاصة من قبل الأصدقاء والحلفاء الروس، وهم من يدعم العمليات الإرهابية في الجنوب، ولا زالت المعسكرات الموجودة في وادي حضرموت التابعة للإصلاح والإخوان المسلمين بقيادة علي محسن الأحمر، هي من تدعم الإرهاب والاغتيالات على مستوى وادي حضرموت أو على مستوى الجنوب بشكل عام".